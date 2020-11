Coronavirus, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 357, scende il numero dei tamponi /I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Coronavirus, i nuovi positivi sono 357 nelle Marche su 1229 tamponi nuove diagnosi. Meno contagiati rintracciati dunque, ma anche meno tamponi rispetto alla scorsa settimana. Ieri i positivi erano stati 282 su soli 928 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi. Tanto per fare un esempio: il 14 novembre i positivi comunicati erano 779 ma i tamponi processati 2.375, con una percentuale di contagi riscontrati pari al 32,8%. La percentuale dell'ultima comunicazione (29%) comunque certifica una leggera e auspicata discesa dei positivi rintracciati nelle Marche.

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Ma vediamo il report del Servizio Sanità della Regione Marche: nelle ultime 24 ore sono stati testati 2176 tamponi, 1229 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti. I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi (115 in provincia di Macerata, 77 in provincia di Ancona, 68 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall'estero. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

