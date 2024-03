SAN BENEDETTO Asfalto dissestato tra le bancarelle. Protestano gli ambulanti del mercato, costretti a tappare le buche col cartone, per non mettere a repentaglio la sicurezza dei clienti. Intanto, da ieri a giovedì 4 aprile, in altre zone della Riviera, sono in corso delle riasfaltature, programmate per sistemare le strade dopo la posa della fibra ottica. Già scattati divieti e modifiche alla viabilità. La giornata di pioggia di lunedì di pioggia ha ulteriormente contribuito a danneggiare l’asfalto, già piuttosto malridotto. Risultato?

Le crepe

Nuove crepe, mentre quelle vecchie sono diventate ancor più grandi. Il caso è scoppiato in piazza Montebello. «Siamo costretti a mettere delle toppe di cartone, per proteggere i nostri clienti che, altrimenti, non solo non potrebbero visitare agevolmente il nostro banco, ma rischierebbero di cadere o, come minimo, di sporcarsi». Sono parole di Carlo Micheloni e Sonia Di Addezio: commercianti ambulanti d’abbigliamento. Tra gli stand del mercato, si rincorrono critiche sul precario stato di manutenzione delle strade dove, due volte a settimana, si svolgono le vendite all’aperto: «Ci rendiamo conto che le risorse del Comune sono limitate, ma occorrerebbe maggior attenzione. Per noi è complicato lavorare in queste condizioni».

Le buche

A ieri mattina, le buche erano ancora tutte lì. Vedremo come andrà domani, quando il cuore urbano sarà nuovamente animato dal mercato. Gli ambulanti di piazza Montebello restano alla finestra anche in attesa del restyling. «Se ne parla da anni ma, aspettando la riqualificazione, le strade non possono comunque essere trascurate così tanto» chiosa Micheloni. Nel frattempo, come accennato all’inizio, proseguono le riasfaltatura nell’ambito degli interventi per la posa della fibra ottica. Oggi, dalle 8 alle 18, uomini e mezzi sono impegnati su via Crivelli e corso Mazzini. Mentre, lunedì 25, nella stessa fascia oraria, oltre a corso Mazzini s’interverrà anche su via Ferri e via Alfieri. Idem il giorno successivo. L’intervento andrà avanti fino al 4 aprile, coinvolgendo altre arterie. La polizia municipale ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità durante lo svolgimento dei lavori.