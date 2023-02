SAN BENEDETTO - Autostrade per l’Italia pronta a finanziare nuovi marciapiedi e asfalti per sopperire all’usura della Statale 16 e di altre arterie messe a dura prova dal passaggio dei mezzi pesanti a seguito delle chiusure dell’A14 nel tratto sambenedettese. Quanto emerso nell’incontro svoltosi ieri mattina in municipio tra il sindaco Antonio Spazzafumo e una delegazione di Autostrade per l’Italia.



I lavori



La riunione è stata l’occasione per fare un punto sull’avanzamento dei lavori nei tunnel autostradali che attraversano il territorio comunale nei quali sono in corso interventi di ammodernamento e di adeguamento degli impianti antincendio alle normative europee. Al tavolo, inoltre, si è portato avanti un confronto sulle iniziative che Autostrade per l’Italia potrebbe mettere in campo a beneficio del territorio, con particolare riferimento a interventi manutentivi della viabilità comunale, attività che verranno valutate dopo una serie di sopralluoghi congiunti. Ed è qui che si sarebbe parlato dell’ipotesi di una riqualificazione di strade e marciapiedi nel territorio sambenedettese. Al riguardo, nelle prossime settimane, si terranno incontri tra i tecnici comunali e quelli di Autostrada per l’Italia al fine di definire gli interventi. Inoltre, il sindaco ha accettato l’invito di Aspi ad effettuare una visita all’interno dei cantieri autostradali che insistono sul territorio cittadino dove, notte e giorno, lavorano le maestranze della società per portare a termine nel minor tempo possibile l’ingente piano di ammodernamento del tratto di A14 sambenedettese.



La valutazione



«E’ stato un incontro molto positivo - dice in proposito il sindaco Antonio Spazzafumo - nel corso del quale abbiamo avuto l’opportunità di approfondire con i tecnici di Aspi le modalità con cui si stanno svolgendo gli interventi di manutenzione e conoscere le possibili ulteriori misure per ridurre i disagi per gli utenti che rappresentano una grande preoccupazione per il lembo meridionale delle Marche».