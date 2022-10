CIVITANOVA - Via Verga, lievitano i costi per la sospirata asfaltatura. L’aumento dei prezzi delle materie prime ha determinato un nuovo prezzario da parte della Regione ed è quello che va applicato. L’aggiornamento dei costi dei materiali edili è stato adottato dalla Regione Marche il 1 agosto, quindi dopo l’approvazione del progetto relativo a via Verga. Tuttavia i nuovi prezzi dei materiali da costruzione in materia di lavori pubblici sono determinati da un Decreto Legge, il numero 50 del 18 maggio 2002.

È stato pubblicato appena due giorni prima il progetto di via Verga. Ed è quello a cui fa riferimento il nuovo prezzario. Per cui il costo dell’opera è stato alzato di 30mila euro. Ora la spesa complessiva prevista a bando è di 160mila euro. La quota inizialmente stimata in base al precedente prezzario della Regione, cioè i 130mila euro, erano già stati assunti dal Comune attraverso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. La parte aggiuntiva, vale a dire i 30mila euro, saranno presi invece dall’avanzo di amministrazione. C’è, però, anche una buona notizia. L’ufficio tecnico ha redatto il progetto relativo al secondo stralcio di via Verga. Infatti il primo progetto, approvato lo scorso maggio, prevede un nuovo manto stradale solo nel tratto che va dall’incrocio con via Boiardo fino, più o meno, all’altezza di via Quasimodo.

Il secondo progetto approvato

Il secondo progetto, approvato dalla giunta proprio in questi giorni, è relativo ad una nuova asfaltatura anche per il restante tratto di via Verga, che va dall’altezza di via Quasimodo fino all’incrocio con la provinciale Maceratese (via Dante). In questo caso, per i materiali edilizi necessari, è già stato applicato il nuovo prezzario della Regione. Il costo stimato è di 195mila euro. Non si attingerà dalle tasche dei civitanovesi o, almeno, solo in minima parte. Il progetto del secondo stralcio, infatti, partecipa ad un bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni in ordine ad interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale. E l’asfaltatura del secondo tratto di via Verga è stata giudicata ammissibile al finanziamento. Che, però, non copre l’intero costo dell’opera ma il 70%. Per cui il contributo richiesto alla Regione è di 136.500 euro mentre il Comune si impegna a coprire la restante quota di 58.500 euro. Ora non resta che attendere l’ok finale al contributo. La richiesta, con il progetto esecutivo allegato, andava presentata entro il 15 ottobre. Il progetto esecutivo è stato approvato il 4 ottobre e pubblicato all’albo pretorio l’altro ieri, per cui appena in tempo per poterlo inviare all’ufficio regionale. Via Verga, che da quando asseriscono i residenti non è stata mai riasfaltata dalla sua realizzazione, nel 1984, era diventato l’emblema delle strade dissestate di Civitanova. Bisognerà pazientare ancora un po’ prima di vedere all’opera le macchine in quanto si sta per completare la fase burocratica.