JESI - È proprio il caso di dire “occhio a dove metti i piedi”. Nella città federiciana si apre da qualche tempo, quasi una buca al giorno. Ma andiamo per ordine: l’ultima voragine a fare la sua apparizione martedì sera in centro storico e più precisamente in via Valle, all’angolo con vicolo Moriconi. La segnalazione è venuta subito da parte di alcuni residenti i quali, naturalmente preoccupati, hanno allertato il Comune che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona dove poi si è aperta la buca già dalla mattinata di ieri per evitare soprattutto che qualcuno incautamente metta un piede in fallo.

I pericoli



Chi abita da quelle parti aveva già notato strani avvallamenti sul selciato, «quindi abbiamo visto acqua fuoriuscire dai sanpietrini». Va anche aggiunto che da poco tempo si erano conclusi i lavori alla rete fognaria, proprio nelle vicinanze della buca segnalata e dal successivo sopralluogo è emerso che il buco in questione si apre sopra una grotta sotterranea completamente murata intorno. Una cavità come ce ne sono molte nel centro storico. Un altro avvallamento sospetto è emerso all’altezza dello stabile dove nel periodo del Palio viene ricavata la taverna del Priore. anche in questo caso la zona è quella dove si sono appena conclusi i lavori alle tubazioni sottostanti a vicolo Moriconi. Altre due buche si erano aperte nei giorni scorsi in Viale della Vittoria e in via Castelbellino, anche in questi casi i cedimenti sono risultati in prossimità del rete fognaria. In Viale della Vittoria l’intervento si è concluso nelle ultime ore e il traffico è ritornato a scorrere senza problemi mentre in via Castelbellino all’intersezione con viale Cavallotti è programmato per i prossimi giorni.

Questi cedimenti stradali confermano che le strade cittadine necessitano di interventi di manutenzione, per il momento sono partiti quelli in via Tabano e successivamente verranno interessate le maggiori rotatorie cittadine.