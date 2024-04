Potenza Picena, si apre una voragine in via Uccelliera all'incrocio con la provinciale. Polizia e operai lavoro (colpa della fognatura)

POTENZA PICENA - Una voragine, in strada, proprio in prossimità di uno svincolo. A causa di un problema connesso alla fognatura (acque bianche), si è registrata nel pomeriggio di oggi un’apertura dell’asfalto alla fine di via Uccelliera, in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale.

Polizia e operai subito al lavoro

Sono intervenuti tempestivamente la polizia municipale e gli operai dell’ufficio tecnico comunale, mettendo in sicurezza l’area. Seguiranno lavori di ripristino della situazione.