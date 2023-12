Pesaro, più voragini e rattoppi che asfalto. La protesta dei residenti: «Via Martin Luther King pericolosa, l'assessore Pozzi ci ignora»

PESARO Quando arriverà un nuovo asfalto in via Martin Luther King? I residenti aspettano da tanto tempo. Buche, asfalto sconnesso e deteriorato preoccupano i numerosi cittadini che abitano lungo la via e che chiedono a gran voce un intervento immediato per i circa 300 metri di lunghezza totale della via situata nel quartiere di Montegranaro circondata da abitazioni e con una certa pendenza.

La strada risale a 50 anni fa



«La posa in opera del manto stradale risale a circa 50 anni fa e ad oggi, in difformità rispetto a quanto previsto dalle normative in fatto di sicurezza, versa in un stato pietoso con buche, crepe e rattoppi – spiega Giacomo Santangelo un residente - in alcuni punti manca del tutto l’asfalto creando una situazione di disagio e pericolo per pedoni, ciclisti e motocicli». Non solo, la strada viene percorsa quotidianamente sia da bambini, che vanno e vengono da scuola, che da anziani, a piedi e in bicicletta.

L'incidente tra auto e moto in curva

Parlando con il vicinato si è appreso che in passato ci sono già state alcune cadute e in alcuni casi addirittura dei sinistri tra veicoli, come nel caso di un’auto ed una moto che si sono scontrate, perché costretti a schivare le buche. Ma l’appello di oggi è solo l’ultima richiesta che da seguito ad almeno un’altra che era stata ufficialmente fatta al Comune. Nel maggio 2016 infatti era già stata inoltrata una richiesta urgente di intervento tramite lettera protocollata al sindaco e all’assessorato dei lavori pubblici. Per l’occasione era stata accompagnata da una raccolta firme che aveva raggiunto il numero di quasi quaranta persone, tutti residenti della zona. Ad un certo punto sembrava che la strada fosse entrata nella lista di lavoro dell’Amministrazione per le strade da asfaltare ma non c’è stato alcun intervento. «A tutt’oggi, dopo quasi 8 anni, siamo ancora in attesa di gentile riscontro».