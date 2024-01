SAN BENEDETTO Pomeriggio nero per il pronto soccorso di San Benedetto, con il personale sanitario che ha dovuto prestare le cure del caso ad un uomo dopo un incidente sul lavoro e ai feriti di un sinistro tra auto. Un operaio di quarantasette anni è finito al pronto soccorso per trauma cranico a causa di una caduta. L’uomo di origini straniere stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione a Monteprandone in via Eugenio Montale, in contrada San Donato, è per cause accidentali martedì pomeriggio intorno alle 17.30 ha perso l’equilibrio cadendo dalla scala su cui stava lavorando, e facendo un volo di circa due metri. I colleghi impauriti dalle urla si sono precipitati a prestare i primi soccorsi, mentre veniva allertato il 118. Sul posto è arrivata la croce rossa di San Benedetto e visto che l’uomo aveva perso momentaneamente coscienza hanno chiesto di inviare un’ambulanza della locale potes. Il medico appena giunto sul posto ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso vista la dinamica dell’incidente, ma nel frattempo l’uomo ha ripreso conoscenza e ha iniziato a rispondere bene agli stimoli esterni e ai test neurologici, quindi è stata annullata la partenza di Icaro da Torrette di Ancona e il paziente è stato trasportato in codice rosso al nosocomio di San Benedetto.

Il trauma cranico è stato fortunatamente contenuto dai dispostivi di protezione indossati dall’operaio, e non sono stati rimediati ulteriori traumi, ma il quarantasettenne dovrà rimanere sotto osservazione in neurologia per alcune ore prima di essere dimesso. Sono intervenuti nel cantiere luogo dell’incidente anche i carabinieri di Monteprandone per effettuare i rilievi del caso. Un tamponamento a catena avvenuto a Grottammare, in via Lame, ha avuto invece un bilancio di quattro feriti e tre auto coinvolte di cui una ribaltata. Tutti i feriti sono fuori pericolo.