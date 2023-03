Incidente sul lavoro a Potenza Picena: braccio sotto la pressa amputato ad un operaio

POTENZA PICENA - Grave incidente sul lavoro in una azienda di Potenza Picena, una pressa schiaccia e amputa il braccio di un operaio che era al lavoro su un macchinario. L’uomo, ora, si trova ricoverato, in condizioni gravi, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona: ha subito l’amputazione dell’arto.

Gli accertamenti sulla dinamica



L’infortunio sul lavoro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’azienda sanitaria territoriale, è avvenuto stamane. L’allarme è scattato in una azienda di Potenza Picena che lavora nel settore della produzione di gomma-plastica. Per cause che sono ancora da chiarire, la pressa di un macchinario ha schiacciato e tranciato il braccio destro di un operaio, che in quel momento era al lavoro. Si tratta di un sessantunenne italiano, del posto. Il macchinario in questione, come da prassi, è stato posto sotto sequestro.