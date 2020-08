Pesaro: gli resta il braccio incastrato nel dondolo, liberato dai pompieri

PESARO - Singolare infortunio a Pesaro nella zona di Soria dove a un anziano è rimasto incastrato un braccio nel dondolo ed ha dovuto essere soccorso dai vigili del fuoco. Ancora non è chiaro come sia potuto accadere. L’uomo era sul dondolo in giardino e con lui c’erano anche la badante e la sorella. Tutto è successo in pochi secondi. Probabile che il pensionato, che è invalido, abbia tentato di chinarsi per raccogliere qualcosa da terra facendo oscillare la seduta del dondolo e provocando l’ostruzione dell’avambraccio tra la seduta e l’alzata. Una fessura di pochi centimetri che con le oscillazioni si è stretta creando una trappola: una specie di tagliola che ha imprigionato l’arto che nel frattempo si era gonfiato rendendo praticamente impossibile ogni manovra, tanto che per liberare il pensionato sono dovuti intervenire in suo soccorso i vigili del fuoco.

