Pota l'albero ma si strazia un braccio con la motosega: è grave, arriva l'eliambulanza

TREIA – Infortunio questa mattina a Treia. Un uomo stava tagliando dei rami di un albero usando la motosega quando si è ferito ad un braccio ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Il treiese non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Mancava poco a mezzogiorno quando si è verificato l'incidente, l'uomo era stava potando la pianta quando improvvisamente si è tagliato con la motosega che stava usando. Il medico, dopo le prime cure, ha dispoto l'arrivo dell'eliambulanza per il trasporto del ferito al nosocomio dorico. Le condizioni dell'uomo si sono rivelate subito gravi.

