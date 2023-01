CAMERINO Incidente sul lavoro a Pontelatrave. Un uomo, per cause in corso di accertamento, è rimasto ferito dalla caduta di un rullo che gli avrebbe schiacciato l'addome e una gamba.

Sul posto il 118

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell'incidente, hanno allertato l'eliambulanza. Icaro ha trasportato il ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.