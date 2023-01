Lavora sul tetto di un palazzone, cede il carrello: operaio rischia di precipitare dall'ultimo piano ma si salva sul terrazzo

VALLEFOGLIA - Stava lavorando sul tetto di un palazzone, utilizzando una piattaforma, quando il cestello che lo sosteneva ha ceduto facendolo precipitare. Fortunatamente, da quanto appreso, la caduta dell'uomo si è fermata su un terrazzo. Insomma, tragedia sfiorata sul lavoro in via Ghandi nella frazione Morciola di Vallefoglia: l'uomo non si è fatto praticamente nulla, evitando di cadere dall'ultimo piano per un soffio.

L'incidente intorno alle 17

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 ma fino a poco fa, nell'area, c'erano ancora all'opera i vigili del fuoco (alle prese con la piattaforma) mentre la polizia municipale ha chiuso l'accesso alle auto.