VALLEFOGLIA Infortunio sul lavoro all’interno dell’azienda Rivacold di Montecchio. Intorno alle 16.30 si alzata l’eliambulanza da Ancona diretta a Vallefoglia per soccorrere il ferito le cui condizioni sono apparse subito gravi. Non è chiara la modalità dell’incidente. Sembra che l’operaio fosse alla guida di un muletto e che per ragioni da stabilire si sia scontrato con un collega alla guida di un secondo muletto. La vittima dell’infotunio è caduta terra forse finendo sotto uno dei due mezzo o sotto un frigorifero. Infatti l’azienda di via dell’Artigianato produce macchine per la refrigerazione. L’uomo che ha 58 anni è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato l’ambulanza della Potes di Montecchio. ma viste le condizioni preoccupanti l’operaio è stato trasportato in codice rosso dall’eliambulanza all’ospedale di Torrette, anche se non ha mai perso conoscenza. Ha subito un trauma da schiacciamento. Sul posto i tecnici dell’Asur.