SAN BENEDETTO La Maratonina dei Magi chiude le feste a passo di corsa, ponendo l’ennesimo alloro sul capo della “freccia picena” Marcella Mancini. Qualche bizza del meteo, tornato improvvisamente invernale, non ha guastato la competizione podistica che, ieri mattina, ha coinvolto centinaia di podisti.

Il tracciato

Complessivamente, 21,097 chilometri di tracciato (articolato sul lungomare) per una gara diventata maggiorenne. Era, infatti, l’edizione numero diciotto; sempre organizzata dalla “Polisportiva Porto 85”, col patrocinio dell’amministrazione comunale. Ma vediamo subito i risultati. Tra gli uomini, a primeggiare è stato l'italo-marocchino Ismail El Haissoufi della società “Atletica Rimini nord Santarcangelo”, tagliando il traguardo col tempo di un’ora 10 minuti e 57 secondi. Sul fronte femminile, come detto all’inizio, piazzamento d’oro per una beniamina di casa: la pluricampionessa Marcella Mancini, rappresentante della “Marà Avis Marathon”, col tempo di: un’ora, 31 minuti e 9 secondi. Sul podio femminile, al secondo posto, troviamo Laura Innocenti della “Run Card”, arrivata 39 secondi dopo la Mancini. Bronzo per Barbara Mozzoni (1 ora e 33) della “Avis Monteprandone Podistica Centobuchi”. Passando agli uomini, posto d’argento per l'italo-etiope Biniyam Senibeta Adugn (“Asd TortoMondo”) che ha chiuso i giochi in 1:12:18. Mentre al terzo piazzamento, Marco Cecchetti della “Atletica Avis Sarnano” con il tempo di un’ora, 16 minuti e 33 secondi. Contemporaneamente alla gara principale si è tenuta anche una non competitiva sulla distanza dei 10 chilometri (denominata “Corri con la Befana - Memorial Pietro (Gino) Mazzola”) e una passeggiata amatoriale di quattro chilometri

Il mix di specialità

Questo mix di specialità, adatte a vari livelli di preparazione, ha contribuito a vivacizzare la mattinata di sport, allargando ulteriormente la platea dei partecipanti. «Questa è stata la prima edizione della maratonina senza “Il Capo” Roberto Silvestri» ha dichiarato, commosso, il presidente della Porto 85, Roberto Marcelli, ricordando lo storico fondatore, scomparso la scorsa estate. «Noi - ha scandito ancora Marcelli - lavoreremo per proseguire sul solco che lui aveva tracciato, cercando di fornire alla città manifestazioni sportive delle quali vantarsi».

La stagione

Questa manifestazione ha inaugurato un nuovo anno ricco di appuntamenti sportivi. Alcuni sono già calendarizzati. Qualche esempio? In primis, l’ultima tappa della “Tirreno-Adriatico”: domenica 10 marzo. Il 7 aprile, nuovamente una domenica, spazio alla “Mezza Maratona dei Fiori”, una delle manifestazioni podistiche più partecipate della Riviera. Mentre domenica 21 aprile torna la “Gran Fondo San Benedetto del Tronto”: gara ciclistica capace di coniugare l’attività fisica alle bellezze del territorio e alle tradizioni gastronomiche. Poi, tra il 31 maggio ed il 2 giugno, è fissata l’undicesima “Summer Cup”: torneo nazionale di calcio giovanile. All’edizione 2023, aderirono ben 68 squadre. Tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, importanti competizioni di triathlon sprint e paratriathlon nell’ambito dell’Adriatic Series.