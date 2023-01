Betlemme a Talacchio, arrivano Re Magi: la magia del presepe a grandezza naturale con il vescovo Tani

VALLEFOGLIA - Il 6 gennaio “Betlemme a Talacchio” si anima con l’arrivo dei Re Magi. Venerdì 6 gennaio 2023 il presepe di Talacchio si appresta a vivere un’altra giornata importante con l’arrivo dei Re Magi. Alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo dell’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, Mons. Giovanni Tani, di Don Richard Mbadu, parroco di Colbordolo – Montefabbri - Talacchio e del Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli, alle ore 15 il corteo con i Re Magi partirà da Via Marconi per essere accolto in Chiesa dai fedeli per la benedizione delle famiglie.

Il corteo

Il corteo dei Re Magi lungo tutto il tragitto sarà accompagnato dal suono della zampogna di Duccio Marchi; dopo la funzione religiosa i partecipanti potranno invece assistere all’esibizione di balli inediti di pizzica salentina e degustare una merenda con prodotti tipici offerti dai parrocchiani.

Il presepe itinerante “Betlemme a Talacchio”, giunto alla 6° Edizione, ha assunto quest’anno anche una rilevanza interregionale con uno scambio di statue e rappresentazioni tipiche con la Città di Baronissi, in Provincia di Salerno, in Campania, che allestisce un’analoga iniziativa denominata “Il Presepe del Ciliegio”.

I cittadini di Talacchio sono pertanto lieti di invitare tutti a partecipare all’evento di venerdì 6 gennaio per ammirare ancora una volta il tipico e caratteristico presepe che si snoda lungo le vie del paese che, soprattutto nelle ore notturne, con la particolare illuminazione, si anima di una suggestiva atmosfera per vivere la magia del Natale.