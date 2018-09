Caduto dal balcone mentre tenta di calarsi con la corda L’anziano è fuori pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È fuori pericolo Dino Magi, l’85enne caduto dal balcone della sua casa in via della Marina a Montignano. L’anziano è precipitato mercoledì mattina mentre tentava di calarsi con una corda perché la moglie, involontariamente, lo aveva chiuso sul balcone. Non sapendo come fare aveva deciso di calarsi dal balcone del secondo piano, da cui è caduto.