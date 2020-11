Magi si perde il derby con la Samb: l'ex Vis Colucci nuovo allenatore del Ravenna

SAN BENEDETTO Giuseppe Magi non ha fatto in tempo a ritrovare la Samb. Infatti domenica prossima il tecnico pesarese non sarà al Benelli sulla panchina del Ravenna per affrontare la formazione rossoblù in quanto è stato esonerato. Fatale è stata la pesante sconfitta subita dalla squadra romagnola domenica scorsa nel derby con il Cesena, che è arrivata dopo altre due battute d'arresto con Gubbio e Matelica. Al posto di Magi il Ravenna ha chiamato Leonardo Colucci alla guida tecnica. Il trainer di Cerignola, nella passata stagione, ha allenato la Vis Pesaro e in precedenza il Pordenone e la Reggiana. La Samb, quindi, al Benelli troverà un Ravenna voglioso di mettersi in mostra davanti ad un nuovo allenatore, ma che dovrà fare a meno dello squalificato Jidayi.

