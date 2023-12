Incidente in autostrada, traffico bloccato tra Pedaso e Grottammare per uno schianto nella galleria Castello: code di 7 km e caos. Ferita una donna incinta

GROTTAMMARE Traffico bloccato per un incidente avvenuto in autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione sud, sulla Bologna - Taranto, intorno alle 13.30 di oggi 22 dicembre 2023. La coda è già stimata intorno ai 7 km. Nello schianto maxi carambola con 4 auto coinvolte. In una di queste è rimasta ferita una donna incinta.

Guarda il video:

Schianto in galleria

Lo schianto si è verificato nella galleria Castello dove sono in corso, da tempo, lavori di sistemazione e dove, purtroppo, a cadenza regolare si verificano incidenti gravi.

Per questo incidente l'uscita consigliata, provenendo da Ancona, è Pedaso.

Ferita una donna incinta

Ferita nello schianto una donna incinta, soccorsa dall'equipe del 118. Allertato l'elisoccorso. L'incidente ha coinvolto quattro auto.

+++Notizia in aggiornamento