GROTTAMMARE Traffico bloccato per un incidente avvenuto in autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione sud, sulla Bologna - Taranto, intorno alle 13.30 di oggi 22 dicembre 2023. La coda è già stimata intorno ai 7 km nelle immagine fornite dall'impianto fisso di Autostrade per l'Italia. Si consiglia l'uscita a Pedao per viaggia da nord verso sud.