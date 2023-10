Scontro tra due auto vicino al casello dell'A14 di San Benedetto: tre feriti

SAN BENEDETTO - Poco dopo le 19 i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti poco fuori il casello dell' autostrada A14 per lo scontro frontale tra due autovetture. Dopo aver collaborato con i sanitari per tirar fuori dalle auto i tre feriti, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera zona incidentale.