SAN BENEDETTO - È iniziato, in questo fine settimana, il controesodo estivo. Tante le famiglie che hanno deciso di mettersi in viaggio per rientrare dalle vacanze tanto determinando un intenso traffico lungo le strade marchigiane. Bollino rosso sulla rete autostradale determinato da un traffico intenso tanto da determinare anche incidenti. Uno di questi si è registrato nella mattinata di ieri lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, nel tratto compreso tra gli svincoli di Grottammare e San Benedetto del Tronto, all’altezza del km 311.



La dinamica



Nello schianto, sono rimaste coinvolte due autovetture, due i feriti. Spetterà agli agenti della polizia autostradale intervenuti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali distrazioni. Tra le possibili cause, non si esclude che a causare lo schianto possa essere stato un momento di distrazione di uno dei due conducenti dei mezzi. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 118 con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure ai feriti per poi trasferirle al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto per ulteriori accertamenti, sebbene le loro condizioni, al momento, non destassero particolari preoccupazioni. L’incidente ha però provocato lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Sulla carreggiata in direzione sud, dove si è verificato, lo schianto, il traffico è stato bloccato per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e lo svolgimento di rilievi. Il transito è stato quindi riaperto, dapprima sulla sola corsia di sorpasso, ma nonostante ciò si sono registrate code lunghe fino a sei chilometri. Almeno di quattro chilometri, invece, quelle riscontrate lungo la corsia in direzione di Ancona a causa dei curiosi.



I soccorsi



Sul posto anche il personale della protezione civile che ha provveduto a fornire bottigliette d’acqua agli automobilisti rimasti bloccati per diverso tempo con le temperature che superavano i trenta gradi centigradi. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.