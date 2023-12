Autostrada, incidente in A14: coda di 4 km tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Altro schianto a Senigallia: serata infernale

GROTTAMMARE - Incidente in autostrada A14, coda di 2 km tra Grottammare e Pedaso in direzione nord. Coda in uscita a Civitanova Marche per traffico intenso in entrambe le direzioni.

Lo schianto di questo pomeriggio, poco dopo Grottammare, in direzione di Ancona, è avvenuto a causa di un tamponamento fra due auto dove sono rimaste ferite tre persone che, a quanto risulta, non sono in pericolo di vita.

A causa dell'incidente, però si è formata attualmente una coda di alcuni chilometri fra Grottammare e Pedaso.