SAN BENEDETTO - Ormai le code sono diventate una costante che accompagna, purtroppo, i viaggi di chi deve percorrere il tratto sud dell’autostrada A14, il tratto, cioè, che da Pedaso porta a San Benedetto del Tronto (in direzione Taranto) e viceversa (in direzione Ancona). La causa sono i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza delle gallerie che, pur essendo necessari, però continuano a creare disagi. Ce ne sono stati anche ieri, soprattutto in direzione nord, dove le previsioni per questa settimana mettevano bollino rosso.

Le previsioni



Anche oggi e per tutta la settimana fino a venerdì prossimo si prevede il bollino rosso costante nella fascia oraria di transito mattutina, dalle 7 alle 10, in entrambe le carreggiate. Poi i bollini, sono sempre gialli dalle 10 alle 16, in entrambe le direzioni di marcia, tranne la giornata di venerdì, verso sud, quando si prevede un traffico ancora maggiore, dalle 13 alle 16. Rosso in questo caso e rosso sempre, dalle 16 alle 19, per tutta la settimana in entrambe le carreggiate. Giallo in fascia serale dalle 19 alle 21, tutti i giorni in entrambe le direzioni. A titolo esplicativo, il verde, presente in genere solo il sabato e la domenica, significa tempo di percorrenza atteso in linea, il giallo superiore, il rosso molto superiore, tutto riferito ai tempi medi. Le modalità di cantierizzazione, quindi dei lavori, sono le stesse che ormai gli automobilisti che percorrono il tratto quotidianamente conoscono: di giorno sono percorribili entrambe le gallerie, ma una sola corsia per ciascun senso di marcia. In caso di flussi di traffico maggiormente intensi è prevista la possibilità di aprire una seconda corsia di marcia. Niente lavori durante il giorno, al momento, ma solo durante la notte: dalle 22 alle 6 c’è uno scambio di carreggiata per permettere di intervenire nelle quattro gallerie che si trovano tra Pedaso e Grottammare, tra i km 294+800 e 301+100, se si preferisce. Sono le quattro solite gallerie, la San Basso, la Cupra Marittima, la Cipriano e la Castello di Grottammare, nelle quali si lavora per adeguarle al piano sicurezza previsto dalla normativa europea. Questa la situazione che si troveranno di fronte gli automobilisti questa settimana, nella speranza che non debbano rimanere incolonnati per oltre mezz’ora come accaduto ad alcuni nei giorni scorsi, e quelle fornite poco sopra sono le previsioni fatte da Aspi in assenza di imprevisti, quali possono essere ad esempio eventuali incidenti che potrebbero peggiorare la situazione. Due quelli che hanno creato problemi domenica scorsa, nel pomeriggio, uno per ciascuna carreggiata. Nella sud un tamponamento capitato intorno alle 14,30 tra diverse auto ha coinvolto una decina di persone, alcune delle quali sono state trasportate al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Non molto dopo, nell’altra carreggiata, altro incidente, che ha coinvolto due auto e un camion, con quattro persone interessate di cui solo due trasportate all’ospedale sambenedettese. Code anche dopo la risoluzione degli incidenti.



L’iter



Quando saranno terminati i lavori nelle quattro gallerie, sempre con la cantierizzazione attuale, ovvero lavori di notte e singola corsia di marcia di giorno, si partirà con le altre due, la Pedaso e la Croci di San Benedetto. La cantierizzazione così come si incontra oggi andrà avanti fino al 27 ottobre prossimo, quando scatterà lo stop ai cantieri in vista delle festività di Ognissanti. Rimarranno off fino al prossimo 6 novembre; tuttavia, ricordano fonti tecniche di Autostrade per l’Italia, tutti gli stop per ponti ed estate comportano che si lavo