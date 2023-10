SAN BENEDETTO - È il più elegante degli hotel, quello che fa subito pensare alla Dolce Vita e non è un caso che, questa estate, è stato visitato dalla figlia di Federico Fellini per un’iniziativa in ricordo di quella stagione indimenticabile. Vedere quindi che almeno sei siti immobiliari su Internet lo mettano in vendita - con tanto di cifra - 14milioni di euro, ha creato un vero e proprio terremoto nel mondo degli albergatori.

Le caratteristiche



A dir la verità il nome dell’Excelsior non c’è. Nessuno dei tanti siti lo cita direttamente. Ma a più di un sambenedettese non può sfuggire di chi si sta parlando quando legge «Sul lungomare, difronte alla spiaggia con il suo stabilimento balneare privato, meraviglioso e storico Hotel 4 stelle con oltre 100 sistemazioni fra camere standard, suites e family, dotate di terrazzi fronte mare con panorama mozzafiato ed alcune con vasche idromassaggio e sauna dentro la stanza o fuori ai terrazzi».

E ancora «Dispone di due piscine riscaldate, Centro spa e benessere con vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore, cabine per massaggi, docce emozionali, area fitness, sala riunione, ampia sala ristorante, salotti, american bar, giardino piantumato, parcheggio privato con colonnina ricarica per auto elettriche, impianto fotovoltaico. L’albergo ha subìto varie ristrutturazioni ed ammodernamenti e conserva un fascino sublime ed accogliente». Più chiaro di così non è possibile insomma, la fotografia è scattata.

Ma per fortuna, si tratterebbe solo di un momento di «debolezza - spiega Gaetano Sorge - accaduto un paio di anni fa quando non sono stato molto bene ma ora ho fatto altre due stagioni, è andata benissimo e abbiamo quindi deciso che no, l’hotel non si vende». Solo che nelle memoria cache - e non solo - di Internet, il fatto che una delle più belle strutture della Riviera delle palme sia stata, come dice il suo titolare, sul mercato, è diventata una cosa virale. Basta digitare hotel in vendita San Benedetto e la struttura appare con una visuale mozzafiato.

E in una città che ha prima visto sparire il Roxy in centro, poi anche il Garden, il cinema teato Calabresi e almeno un terzo di altre strutture trasformate in tutto o in parte in residence la paura è davvero tanta. Per fortuna che il suo gestore, fratello dell’ex assessore Margherita Sorge e figlio di Antonio, chirurgo stimatissimo, ci ha messo un punto. Il problema è che sulla Rete la voce è molto meno facile da arginare. Viene da pensare che, come quando si sogna una persona cara che scompare, questa situazione possa allungare la vita dell’hotel e quindi regalargli tanti anni di grandi successi imprenditoriali.



I timori



I timori invece di chi ha visto tali siti Internet rimbalzarsi l’offerta è quella che sempre un maggior numero di strutture cittadine possa diventare preda di chi sia in vena di speculare trasformando appunto gli hotel sfruttando magari le possibilità di aumentare le cubature. Ogni hotel che si perde, infatti, fa diminuire il numero degli arrivi perché non c’è ricambio tra coloro che acquistano il singolo appartamento e invece chi pernotta e poi va via lasciando il posto ad altri avventori.