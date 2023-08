Auto contro scooter, ferito il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi

GROTTAMMARE - ll sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 16 Adriatica , all’altezza dell’incrocio tra via Ischia e via Dalla Chiesa.

Incidente a Grottammare, ferito il sindaco Alessandro Rocchi

Rocchi era in sella al suo scooter quando, per motivi al vaglio della polizia stradale, è andato a sbattere contro con un’auto. Il sindaco è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto ma non è grave.