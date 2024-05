GROTTAMMARE È necessario sostituire i pioppi presenti in via San Carlo e in alcune zone vicine: arriva la mozione congiunta di Grottammare c'è e Fratelli d'Italia. «Da anni i residenti della zona lamentano molteplici disagi causati da questa pianta – fanno sapere i due gruppi consiliari - Già nel 2022 gli abitanti della zona hanno protocollato una petizione con 95 firme chiedendo una consistente potatura nell’immediato, e poi la sostituzione degli alberi con altra essenza arborea». La mozione, quindi, sarà all’ordine del giorno del Consiglio comunale in programma il prossimo 27 maggio.

I disagi

«Da anni i residenti lamentano i disagi provocati dai pioppi, in special modo in relazione ai batuffoli bianchi (detti pappi) prodotti da questi alberi in primavera e che rimangono nell'aria per diverse settimane» spiegano Grottammare c’è e Fratelli d’Italia. «Evidenze scientifiche dimostrano che i pappi dei pioppi, poiché composti di cellulosa, non sono essi stessi responsabili di allergia, tuttavia altri pollini che generano allergia aderiscono ai batuffoli bianchi che dunque diventano dei vettori - aggiungono - Questo, inevitabilmente, provoca un effetto moltiplicatore nella diffusione e circolazione dei pollini, potenzialmente pericolosi per tutti i soggetti allergici con acuirsi di riniti e altre patologia che affliggono le vie respiratorie». I due gruppi consiliari parlano anche dei danni al manto stradale provocati dalle radici di queste piante.

«Con il passare degli anni e lo sviluppo degli stessi pioppi, la fuoriuscita delle radici a livello del piano stradale ha danneggiato alcuni tratti di zanella in calcestruzzo posta a ridosso dei marciapiedi rendendo quest’ultimi impervi - precisa Marco Sprecacè capogruppo di Grottammare c’è – Oltre alla petizione ricordiamo che nell’assemblea Partecipativa dello scorso anno che si è svolta presso il Bocciodromo, il presidente del Comitato di quartiere Valtesino, pur avendo apprezzato l’intervento di potatura eseguito, aveva comunque ribadito la necessità del taglio delle piante viste le problematiche che insorgono soprattutto nel periodo della fioritura».

L’informativa

Raffaele Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia sottolinea: «In merito ai pioppi ho chiesto informazioni ai tecnici del settore, non si tratta di una pianta protetta. Dunque è assolutamente necessario, come più volte richiesto e ormai non più rinviabile, di provvedere, anche in maniera graduale negli anni, al taglio delle piante di pioppo presenti su via San Carlo per sostituirle con essenze arboree più adeguate alle vie pubbliche e comunque da collocarsi all’interno di centri abitati».