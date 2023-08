CUPRA MARITTIMA - Cupra Marittima si prepara a festeggiare San Basso. «Torna dopo quattro anni la festa estiva del patrono con la caratteristica “Barca di Fuoco”» esordisce il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni. I festeggiamenti inizieranno oggi alle 18.30 con l’aperitivo in onore di San Basso insieme a dj Giampy sul lungomare Romita, mentre alle 21.15, presso la Pieve di San Basso alla Civita, si terrà la memoria del rinvenimento del Corpo del Santo.

APPROFONDIMENTI L'ACCOGLIENZA

La reliquina in processione



A seguire, la solenne processione verso il mare con la reliquia del Patrono accompagnata dal corpo bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” e la Santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor Carlo Bresciani. Successivamente benedizione del mare e onore alla memoria dei caduti; a mezzanotte gran finale con il meraviglioso spettacolo pirotecnico “La Barca di fuoco”. In occasione dei festeggiamenti per il patrono torna anche la 22esima Sagra degli gnocchi ai frutti di mare nella Pineta Martiri delle Foibe. Apertura stand alle ore 18.30, stesso orario per la pesca a premi presso la Sala Polivalente. Per partecipare alle iniziative è possibile usufruire anche del servizio navetta gratuito. L’evento è a cura del Comitato festeggiamenti San Basso, parrocchia San Basso e amministrazione comunale. Mentre nell’ambito del Cupra Musica Festival il sound del jazz sarà il protagonista del concerto a Villa Vinci Boccabianca martedì 29 agosto alle 21:30, sul palco la banda Barsotti si esibirà in “Morricone e Puccini in Jazz”. “Racconti di Zafferano” chiude il festival “Cu.P.R.A dentro e fuori le mura”, il 30 agosto, presso lo chalet Gabbiano.



Al Parco Archeologico



Tante anche le iniziative in programma al Parco Archeologico Naturalistico Civita: oggi dalle 17.30 appuntamento dedicato al benessere olistico, mentre giovedì 31 alle 19 tornano le “Letture al parco”. Sempre giovedì, alle 21.30, ultimo appuntamento per questa estate con la scuola di ballo in piazza Possenti promossa dalla New Planet Dance 2000. E ancora il “Fantastico mondo dei Burattini” a cura di Palamortara, mercoledì 30 agosto alle 21.30 in piazza Unità d’Italia.