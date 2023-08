ANCONA Polo della Nazionale, cappellino in testa e tanta ore di sonno perduto. Per una buona ragione. Sono le 18.51 di ieri, alle Palombare, quando il campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi fa rientro a casa accompagnato dalla moglie Chiara Bontempi e dal proprio allenatore Giulio Ciotti.

Il cartellone

Ad accoglierlo amici, giovani tifosi arrivati in scooter e vicini di casa (con tanto di “Grazie Gimbo” stampato su un cartellone all’interno del palazzo) esattamente come avvenuto dopo i vari successi europei e olimpici. Non è con lui la medaglia d’oro vinta martedì sera a Budapest dove, con la misura di 2.36, è riuscito a piazzarsi davanti all’americano JuVaughn Harrison e al qatariota Mutaz Barshim. Probabilmente l’aveva già portata a casa mamma Sabrina qualche ora prima visto e considerato il ritardo di Gimbo. Un ritardo, di quasi settanta minuti, dovuto al tardivo atterraggio del volo Ryanair FR 5254 - alle 16.44 invece delle 15.35 - partito dall’aeroporto della capitale ungherese Liszt Ferenc e diretto allo scalo di Rimini.

Emozioni, musica e tagliatelle

Foto, selfie e pacche sulle spalle. Da parte di persone di ogni età, in particolare gli anziani che lo hanno visto crescere nel tempo. Una piacevole consuetudine che, come ricordano gli stessi residenti («Ormai Gianmarco vince sempre, non fa più notizia» tra le frasi più gettonate), si sta ripetendo anno dopo anno: «E’ stata tosta - ha confessato un Tamberi visibilmente emozionato - Questa sensazione ripaga dei tanti sacrifici fatti quest’anno. Un entusiasmo così grande è contagioso. Festeggiamenti? A Budapest ho dato con la Nazionale, domani (stasera, ndr) tocca agli amici. Sono tre notti che non dormo, le ultime due ho provato ma non ci sono riuscito». E sarà dura anche stanotte visto e considerato che, a partire dalle 22, i compagni più stretti hanno organizzato una festa in suo onore all’Hangar Silverback di Camerano (ingresso riservato ai soli soci del club). Ma prima è previst la cena a base di tagliatelle al ragù da Nazzarè, quelle della scaramanzia. E siccome Tamberi fa rima con sorpresa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Bagagli a casa, poi in pista

Poco dopo aver disfatto le valigie, giusto il tempo di indossare pantaloncino e maglietta per concedersi una corsetta nel suo “giardino” dell’Italico Conti. A due passi da casa: «Subito al campo, da professionisti veri - ha scherzato in una storia Instagram insieme a coach Ciotti - Tra cinque giorni si riparte per un’altra gara (la tappa della Diamond League di Zurigo, giovedì 31 agosto, ndr) e spero di superare almeno 2.10 in questa forma psicofisica». Poi la cena a base di sushi, un’altra delle sue passioni e il meritato relax dopo una giornata estremamente intensa, esattamente come quelle che hanno caratterizzato l’intera settimana. Una giornata iniziata anche con l’ovazione all’aeroporto di Budapest al momento dell’imbarco, anche questa testimoniata attraverso Instagram che intanto ha fatto registrare quota 724mila followers rispetto ai 648mila precedenti all’oro mondiale. Con la sua spontaneità Tamberi ha saputo conquistare il pubblico internazionale che, anche nell’ultima performance, lo ha accompagnato con incoraggiamenti e battimani.

I prossimi appuntamenti

Guardando al calendario si possono già fare alcune deduzioni. La presenza in Svizzera, per una sfida a cui tiene molto come la Diamond, gli impedirà di prender parte alla presentazione ufficiale dell’Us Ancona del 30 agosto al Passetto a cui era stato invitato insieme campione del mondo, anconetano doc, di scherma Tommaso Marini che invece ha confermato la sua presenza. Invece sarebbe in allestimento, per i primi giorni di settembre, la festa sportiva al Palaindoor (o all’Italico Conti) sotto l’egida della Fidal regionale in accordo con gli altri in enti in causa tra cui il Coni con in testa il presidente marchigiano Fabio Luna e l’amministrazione comunale. A proposito, non è escluso che nell’ambito della Festa del Mare, in programma il 2-3 settembre, il sindaco Daniele Silvetti non voglia omaggiare personalmente i medagliati anconetani dopo un’estate di lustro e gloria per lo sport cittadino.