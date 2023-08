Gimbo Tamberi rientrato da Budapest con la medaglia d'oro: la festa davanti casa

ANCONA - Gianmarco Tamberi è rientrato ad Ancona da Budapest. Il campione del mondo di salto in alto è arrivato alle Palombare, dove abita con la moglie Chiara Bontempi, e ad accoglierlo una schiera di fan, amici e i vicini di casa che per l'occasione gli hanno preparato un cartellone di benvenuto. «Non vedevo l'ora di tornare a casa - ha detto al Corriere Adriatico - emozionato per il grande affetto che mi è stato dimostrato da questa città e da questa regione».