Maxi tavolata per festeggiare Pesaro Capitale della Cultura: numeri da capogiro

PESARO - Una tavolata “maxi” lunga decine di metri, con 4048 uova sode e 6.072 cucchiai di maionese, 2024 pizze Rossini da gustare seduti nella zona mare della città, per vivere una serata unica e festeggiare insieme Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura.

Ecco gli ingredienti della “Maxi tavolata”, l’edizione 2023 de “La Rossini – Festival della pizza pesarese” in programma la sera di mercoledì 6 settembre. «Sarà una serata eccezionale – dicono all’unisono il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini – come eccezionale è il gusto della nostra pizza Rossini, un pezzo dell’identità pesarese di cui tutti siamo innamorati e di cui tutti parliamo quando siamo in un’altra città. Per l’edizione dell’Estate da Capitale abbiamo pensato a un appuntamento “popolare” in cui fare festa con una“maxi tavolata all’insegna di uno dei simboli pesaresi più amati. Lo facciamo per celebrare l’anno straordinario di Pesaro 2024 di cui “La Rossini” sarà di certo ingrediente protagonista».

Nei prossimi giorni saranno indicate dall’Amministrazione comunale tutte le informazioni per la prenotazione gratuita dei posti alla “Maxi tavolata” dove si aspetta la partecipazione di centinaia di pesaresi.