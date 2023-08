PORTO SANT’ELPIDIO - È scoccata l’ora X, questa sarà la notte più lunga dell’anno per Porto Sant’Elpidio, la Notte più Rosa della riviera marchigiana preceduta da due serate top, lunedì con Elettra Lamborghini in piazza e ieri con il Gruppo Discoteca 89 alla Faleriense. Quello di stasera è il momento clou che vede una profonda sinergia tra amministrazione comunale, negozi, associazioni, Pro Loco, quartieri e Regione, che partecipa con l’Agenzia del turismo. Direttore artistico Nevio Russo con la sua Agenzia per lo spettacolo. E’ tutto pronto per chiudere agosto in bellezza.

Il via



Si comincia alle 19 e a ruota senza limiti di orario. E’ tutto predisposto per l’accoglienza. Sono pronte a riempirsi le 10 aree sosta all’Orfeo Serafini lungomare Faleria, tra via Palermo e via Pesaro, nelle vie Canada, Belgio, Trentino, San Francesco, a Villa Murri, a sud in via Milano, all’altezza della piscina, in via Firenze, in piazza Benedetto Croce e via Potenza. Disponibile il servizio gratuito di bus navetta dalle 19.30 all’1.30, collegherà ai punti spettacolo dislocati nei vari angoli della città. I due mezzi in servizio effettueranno le fermate al villaggio turistico Le Mimose in via Faleria, al Frontemare Parking sul lungomare Faleria, alla rotonda del lungomare centro, in viale della Vittoria, in via Belgio nei pressi dell’area sosta, al villaggio turistico Holiday Family Village in via Canada, al villaggio turistico La Risacca sul lungomare Europa.



Il cartellone

Numerose le attrazioni che animeranno la nottata: in piazza Garibaldi alle 21.30 Stefano Ligi e alle 23 Luigi Strangis in concerto, in via Regina Elena gli Higher Power tribute band dei Coldplay, in via Principe Umberto la West River band e a seguire dj set. Spazio per i bambini all’Orfeo Serafini e food truck in viale della Vittoria. Alla rotonda del lungomare centro mostra canina alle 20 e alle 21.30 scuole di ballo Aer Twist, Compagnia del Fiore, Cris Dance e Shine a light, a seguire la violinista Giorgia Cardarelli. Alla quadrata del lungomare Trieste alle 21.30 Family ’90 e giochi di prestigio con il Mago Cristian. Alla Faleriense, all’incrocio tra via Marina e via Ancona, spettacolo comico alle 20.45 “Rusticamente io” di Elisabetta Sabatini e a seguire dj set. Alla piattaforma di legno del lungomare Faleria alle 21.45 Jovaband, tributo a Lorenzo Jovanotti e poco più a nord tributo ai Guns N’Roses con i Revolution.



Le aree



Nella parte nord ci saranno le scuole di ballo Artistica Pse, Dance Festival Club, Zumba Star, Virgin Center alle 21 alla piattaforma di basket sul lungomare Trieste e alle 23 Crumbs in concerto. Alla pineta i Motel Noire alle 21.30 e alle 22.30 Icaro tributo a Renato Zero, a seguire dj set. Mercatini in via Marina, sul lungomare Faleria, in via Principe Umberto e sul lungomare Trieste all’altezza della pineta. Per chiudere con il botto i fuochi d’artificio sul mare. Vestirsi di rosa, a quanto pare, è tremendamente cool.