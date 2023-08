PORTO SANT’ELPIDIO - «Mai vista tutta quella gente in centro a Porto Sant’Elpidio, nemmeno a San Crispino». Lo dicono gli spettatori, lo rimarca l’amministrazione: gli organizzatori assicurano che si sono superate le 10mila presenze tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe, fra via Cesare Battisti e il Borgo Marinaro. Elettra Lamborghini non ha deluso le aspettative, ha elettrizzato il pubblico, soprattutto i ragazzini, nel penultimo lunedì di agosto che prepara alla Notte più Rosa della riviera marchigiana il 25 e 26.

L’attesa

E’ conto alla rovescia per la due giorni del fine settimana: venerdì con la discoteca all’aperto in piazza Fratelli Cervi alla Faleriense e sabato con il vincitore di Amici 2022 Luigi Strangis in concerto ed eventi spalmati su tutto il litorale, ospiti d’eccezione, punti spettacolo, concerti e animazione, artisti di strada, negozi aperti e mercatini, promozioni per la notte più lunga dell’estate. E’ stato davvero un colpo d’occhio eccezionale sulla piazza con il fenomeno Lamborghini. C’era la ressa per la prima fila e poco spazio rimasto per i nonni, tutto occupato dai nipoti. Tutti con le mani in alto, come l’ultimo singolo impone. Arrivata in leggero ritardo, Elettra ha trovato un pubblico caldissimo e si è subito fatta apprezzare con un semplice «ciao ragazzi, non vedevo l’ora di essere qui, sono emozionata nel vedere quanti siete!».

I commenti

Cosa che hanno rimarcato tutti, in primis il sindaco Massimiliano Ciarpella, presente con tutta la giunta al completo e i promotori dell’evento, dal direttore artistico Nevio Russo di Eventi Live al consigliere regionale Andrea Putzu, fino al direttore dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione Marco Bruschini, amico dei Lamborghini, che ci avrà messo del suo per portare la star nelle Marche.

I muscoli

Apprezzatissimi sono stati ballerini e bodyguard che, tra muscoli e tatuaggi, si sono fatti notare e hanno bilanciato le bellezze femminili che si scuotevano sul palco, al centro la regina del twerking in body verde fluorescente. La nipote del celebre Ferruccio spopola su Instagram ma sa farsi apprezzare anche dal vivo. Tutti pazzi per Elettra, soprattutto le adolescenti che sgomitavano sotto il palco e cercavano di imitarla. Una quindicenne è svenuta ed è stata soccorsa dal personale medico-infermieristico della Croce Verde. Eccetto questo episodio che non ha avuto ripercussioni e non ha destato clamore tutto è filato liscio.

Il via

E’ partita con il botto dunque la settimana della movida che si chiuderà con l’evento clou sabato prossimo. Porto Sant’Elpidio ha incassato un lunedì da incorniciare, con il boom di presenze nei locali. All’amministrazione comunale va il merito di averci azzeccato con la giovane artista che ha scelto Porto Sant’Elpidio per portare l’Elettraton Tour nelle Marche, una ragazza che ovunque vada è capace di radunare sempre grandi masse persone, soprattutto giovanissimi fan che sono disposti a tutto pur di farsi un selfie con lei. Non sono mancati gli scontenti, quelli che non sono riusciti a godersi appieno lo spettacolo per la troppa gente che c’era, ma avranno modo di rifarsi, basterà non mancare gli appuntamenti di venerdì e sabato per partecipare alle due notti che chiuderanno in bellezza l’estate.