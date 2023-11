Twerking, la danza sensuale. Quante celebrità ne sono rimaste ammaliate: tra le regine indiscusse Elettra Lamborghini

ANCONA Si chiama twerking, si legge danza sensuale, con tanto di movimenti di glutei e fianchi. È una delle tendenza fitness dell'anno in corso, all'insegna di una super aerobica da sballo e divertente. Sono tante le star che ne sono rimaste ammaliate. Tra le regine indiscusse c'è lei, lady Elettra Lamborghini ma va detto subito che questo trendissimo ha origine lontane e un poco esotiche considerando che viene nientemeno che dalle danze tribali della Costa d'Avorio. Da qui, si è direttamente passati al club di New Orleans. Tra le prime, in the world, ad averla portata sul palco è stata, nel 2013, la celebre Miley Cyrus che la balla con Robin Thicke all'Mtv music Award mostrando una sensualità da star da mille e una notte. E poi ci sono Nicki Minaj con il suo twerking provocante di "Anaconda" e Rihanna.

In cosa consiste

Come si legge sul dizionario, twerking significa, letteralmente, "ballare una musica famosa in un modo sessualmente provocante che coinvolge i movimenti di spinta dell'anca in una posizione accovacciata". In altre parole, c'è una donna che scuote i fianchi su e giù in modo veloce creando una sorta di tremolio sulle natiche. E se il twerking ha avuto inizio nel 2000 negli States grazie al duo Hip hop di Atlanta Ying Yang quando pubblicarono il singolo "Whistle While You Twurk", è il 2013 l'anno sacro della nascita di questa danza. A dare il là proprio Miley Cyrus ma a cimentarsi nel movimento ad anca sono molte ,a partire da Beyoncè che, nel video "Check on it" già nel 2006 si dimenava in gran stile. Il twerking è dunque una danza allenamento che prevede il movimento di glutei e fianchi e richiede un allenamento costante per eseguirlo con sempre maggiore disinvoltura.

I movimenti

È un ballo caratterizzato da ripetute spinte d'anca e dallo scuotimento frenetico dei glutei mentre ci si accovaccia.

Come si esegue

Questo workout è adatto a tutte le donne ma anche agli uomini, che, oltre a tonificare la muscolatura, intendono lavorare sulla propria sensualità. Non ci sono limiti di età e di forme corporee. È un allenamento completo. Tonifica molti gruppi muscolari nella zona del gluteo come il grande, piccolo e medio gluteo ma sono interessati i muscoli di tutto il corpo e della schiena in particolare. Si possono allenare le anche e i muscoli anteriori come il quadricipite, gli adduttori e i muscoli posteriori come il bicipite femorale. Della schiena, invece, si tonifica il dorso, la zona lombare e il collo. Con il twerking si migliora la stabilità in genere senza sforzare troppo i muscoli con i carichi.

Il primo step è partire da una posizione di semi squat con le gambe divaricate e i piedi rivolti verso l'esterno. Quindi, si inizia a muovere i glutei tenendo le gambe quasi dritte e piegandosi in avanti di circa 45 gradi o abbassandosi un po' con le gambe che possono stare ferme durante il movimento di bacino. Nel frattempo, si può appoggiare le mani sui fianchi, sulle ginocchia o alzarle verso l'alto, aprirle lateralmente o portarle dritte davanti a sé parallele al pavimento.

I benefici

Una lezione dura circa un'ora e stimola il consumo di calorie; la posizione che si assume per tanto tempo e i movimenti rapidi favoriscono il consumo di grassi e l'attività cardiovascolare. È poi un'attività divertente e chi lo pratica inizia ad avere un rapporto migliore con il proprio corpo ed ad amarlo così com'è.