Il palcoscenico di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat, spazia su 9 Comuni marchigiani: Pesaro, Fano (Fondazione Teatro della Fortuna), Urbino, Urbania, Jesi (Fondazione Pergolesi Spontini), Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo In Campo e Senigallia.

Il traguardo

«La piattaforma regionale del teatro del presente», ha sottolineato Gilberto Santini «dopo il Covid, ha visto l’allargamento della partecipazione di Comuni anche fuori dalla provincia di Pesaro Urbino, che hanno scelto di aprire una finestra sul teatro, la danza e la musica del contemporaneo. TeatrOltre ha raggiunto il traguardo dei 20 anni: una sorta di tradizione della contemporaneità che segna la tenacia di ciò che si muove nel proteggere e proporre questo tipo di teatro apparentemente meno abitato da richiami evidenti al pubblico, ma che ci consente di affascinare e fare riflettere». Oltre 35 gli appuntamenti previsti da gennaio a giugno 2024, che comprendono il Festival Testori (dal 17 gennaio al 28 febbraio tra Pesaro e Urbino) e il Pesaro Focus Danza Festival (con 5 appuntamenti il 18 maggio). Atteso e gradito il ritorno di Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche più intense della scena italiana, Pesaro il 26 gennaio, per celebrare l’umana specie in tutta la sua splendida imperfezione con un rito sonoro dal titolo Sermone al mio celeste pollaio. Tra le altre proposte: l’appassionato monologo di Oscar De Summa L’ultima eredità (Urbania 1 febbraio); la maratona per conoscere nuovi talenti regionali con Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche il 1 marzo alla Rotonda a Mare di Senigallia; il Premio Ubu 2023 per il miglior nuovo testo italiano, Via del popolo di Saverio La Ruina 15 marzo al Tiberini di San Lorenzo in Campo e quello per il miglior spettacolo L’Angelo della Storia di Sotterraneo, il 3 maggio a Jesi; Leoni d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, l’uno performer-autore e l’altra artista autrice, giungono il 18 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia con Hybris; un intervento d’arte drammatica in ambito politico (il 24 aprile alla sala del consiglio del Comune di Pesaro) come il lavoro di Teatro dei Borgia, progetto di Elena Cotugno (anche in scena) e Gianpiero Alighiero Borgia, incentrato sui verbali integrali di due sedute dell’Assemblea parlamentare, che definiscono il rapporto di Matteotti con il fascismo; la Notte Michela Murgia con due spettacoli tratti dai testi dell’amata scrittrice scomparsa recentemente, in programma l’8 maggio, in collaborazione con Percorso Donna.

L’omaggio

Infine, in omaggio alla capitale italiana della cultura 2024, due residenze importanti: il 9 giugno lo Sperimentale ospita Animali notturni di Rosalinda Conti, un progetto di lacasadiargilla, un racconto affascinante di presenze e assenze affidato a Emiliano Masala, Petra Valentini, Francesco Villano, diretti da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni; il 30 giugno, alla Chiesa dell’Annunziata, TeatrOltre si conclude con Anna Cappelli di Annibale Ruccello, con Valentina Picello, regia di Claudio Tolcachir, un testo che con umorismo pungente indaga sul ruolo della donna nel tempo.