Osimo, domenica 17 dicembre il live show del comico Antonio Lo Cascio: risate al potere con "Un uomo da picnic"

OSIMO Antonio Lo Cascio è pronto ad accendere la domenica di Osimo. Il 17 dicembre, infatti, nella sala eventi Rent di via dei Tigli a partire dalle 17.30 (ingresso libero) il comico famoso per le sue performance nel programma "Avanti un altro" in onda su Canale 5 si esibirà in un live show dal titolo "Un uomo da picnic".

L'occasione

L'occasione sarà la festa per i tre anni di attività della S.A. Montaggi che, sempre nella medesima circostanza, premierà i clienti con una speciale lotteria che avrà come premi buoni spesa e cesti natalizi. Lo scorso anno l'ospite d'onore fu il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.