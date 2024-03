Le produzioni vitivinicole marchigiane e campane tornano ad essere unite nella settima edizione di “Io Vino, Selezione da Vitigno Autoctono”. L’evento, che racconta i vini di Marche e Campania, si terrà domani, domenica 17 marzo, dalle ore 11 alle 19,30 a Roma, presso il TH Carpegna Palace (via Aurelia 481), dove saranno accolti gli oltre novanta espositori. Un’intensa giornata con due masterclass di approfondimento su due vitigni tipici ma poco noti: la camaiola campana e la vernaccia nera marchigiana.

Il format

Un format che si conferma di successo e che sa distinguersi dai tanti eventi enologici proprio per il suo focus preciso, con degustazioni e seminari organizzati dall’Associazione “Io Vino”. Ideatore e Wine Scout della manifestazione è Manilo Frattari, appassionato di vino e ideatore di “IoVino” assieme alla moglie Romina Lombardi.

«In ogni edizione proviamo a proporre novità, per accendere l’attenzione su produttori e prodotti meritevoli, ma meno famosi, regalando approfondimenti su vitigni poco noti, tipici di queste due regioni», spiegano gli organizzatori. Il primo seminario, dal titolo “La vernaccia nera di Serrapetrona… quando si ferma!”, si terrà alle ore 15 e sarà a cura di Francesco Quercetti, critico enogastronomico e curatore per la guida Slow Wine Marche. L’occasione per fare un excursus sulla storia e le caratteristiche sia del vitigno che del vino, per arrivare a parlare anche della versione “ferma” della Doc Serrapetrona.

A seguire, dalle 17, la masterclass dal titolo “Sulle tracce della camaiola, codice 938”, a cura di Alessandro Marra, sommelier e ricercatore di vini da piccoli vignaioli, nonché responsabile della guida Slow Wine per Campania e Basilicata. Al centro di questa masterclass ci sarà la camaiola, terza uva a bacca rossa in ordine di importanza nel contesto produttivo del Sannio, iscritta nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite proprio con il codice 938.

La novità

Novità assoluta di quest’anno sarà la masterclass sull’olio extravergine d’oliva, tenuta da Piero Palanti, curatore di guide e ideatore della piattaforma Extravoglio, alle ore 13.30. “Per la prima volta “Io Vino” non parla solo vino, ma anche di olio – afferma orgogliosamente Manilo Frattari, ceh aggiunge – Con Piero Palanti stiamo selezionando una serie di oli tra i produttori presenti, così da averli anche ai banchi d’assaggio”. Un viaggio attraverso una serie di assaggi alla scoperta delle tipiche cultivar di queste due regioni e delle loro caratteristiche organolettiche, dei loro profumi e sentori, per studiarne i possibili abbinamenti e regalare qualche consiglio utile per riconoscere e scegliere un olio extravergine d'oliva di qualità.

Oltre alle degustazioni al calice, all’interno di “Io Vino” anche uno spazio food per i visitatori, in cui sarà possibile ritrovare anche quest’anno i grandi formaggi de “La Formaggeria” di Francesco Loreti che, dal suo mercato di Piazza Epiro, sarà presente con una selezione di prodotti di qualità per veri intenditori; insieme a lui anche la pasta del maestro Mauro Secondi, per reagalre tantev golose sorprese. Info, acquisto biglietti e iscrizione alle masterclass sul sito www.iovino.wine.