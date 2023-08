PORTO SANT’ELPIDIO - Un evento da centomila euro almeno la Notte più Rosa della riviera marchigiana, tre notti vocate al divertimento che calamitano star del momento, cover band e tutto il necessario per vivere la movida. Sotto queste cifre è impossibile organizzare una manifestazione che si rispetti tra Siae, sicurezza, cachet di ospiti che si aggirano sui 20mila euro.

Il budget degli eventi è a queste cifre ovunque, che sia la Notte dell’Orgoglio marchigiano a Francavilla d’Ete o la Notte più Rosa a Porto Sant’Elpidio, che per la tre giorni di fine agosto ha investito 40mila euro, il resto lo faranno gli sponsor e l’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione, che avrebbe stabilito una cifra di 40-50mila euro per l’associazione Futura di Loreto che organizza e ha il marchio registrato della Notte più Rosa, direttore artistico Nevio Russo. Il Comune ci ha messo 44.520 euro di cui 15mila per la Siae, 9.520 per l’impiantistica, l’elettricità per gli eventi e gli stand, per le 100 bancarelle dei mercatini, altri 6.950 per lo spazzamento extra-contratto, la pulizia delle strade a festa finita, altri 2.440 per lo smaltimento rifiuti, ritiro e lavaggio dei cassonetti, e infine 600 euro per gli allacci elettrici straordinari e relativi consumi. La tre giorni dovrebbe richiamare a Porto Sant’Elpidio 60mila persone, secondo gli organizzatori. Il Comune partecipa in partnership con la Pro Loco, in collaborazione con la Regione attraverso l’Atim, e, appunto, l’agenzia di Nevio Russo.



Il debutto



La settimana è partita con il botto, Elettra Lamborghini non ha deluso le aspettative. «Dopo una serata che ricorderemo a lungo per la straordinaria partecipazione, ritengo doveroso un plauso a tutti gli operatori che hanno vigilato sull’evento, permettendo che un appuntamento con migliaia e migliaia di spettatori si svolgesse senza disordini» dice il sindaco Massimiliano Ciarpella, che ringrazia carabinieri, polizia, guardia di finanza, municipale per il presidio, il personale a disposizione che ha monitorato gli incroci e curato la viabilità, i volontari della Protezione civile, gli operatori della security, la Croce Verde. «Anche grazie a loro abbiamo vissuto una serata di spensieratezza» conclude il sindaco, ringraziando la gioielleria Linea Oro per la targa alla star a fine spettacolo.

Ed è partito il conto alla rovescia. Domani la vigilia della Notte più Rosa organizzata con l’associazione di quartiere e in collaborazione con l’associazione dei commercianti, street food con il Garden Pub e discoteca anni 80/90 in piazza F.lli Cervi. Chiusura con l’evento clou sabato con eventi spalmati su tutto il litorale e per le vie del centro, in piazza sul palco Luigi Strangis e punti spettacolo da nord a sud con concerti, animazione, artisti di strada, negozi aperti e mercatini.