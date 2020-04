Elettra Lamborghini sposa AfroJack, l'annuncio su Instagram: «Meno sei mesi alle nozze»

Elettra Lamborghini si sposa e da anche la data del matrimonio. L’ereditiera, cantante e giudice di “The voice” è fidanzata col deejay olandese Afrojack, con cui sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza coronavirus e presto i due convoleranno a giusta nozze.

LEGGI ANCHE:

Elettra infatti ha postato dal suo account Instagram uno scatto che la vede assieme al fidanzato e nella didascalia ha anche dato dei particolari sulla data del matrimonio: “Happyyy 26 to ussss❤️ 19 days of quarantine and - 6 months to our wedding aiuttooo 😂❤️👰🏽🤵🏽 i love u Babby thank you ❤️ #stayhome #stateacasa”…”: (buon 26 a noi! 19 giorni di quarantena e – 6 mesi al nostro matrimonio).



Sempre con un annuncio dal social Elettra, che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo col brano “Musica (e il resto scompare)”, aveva fatto sapere ai suoi follower delle future nozze: “Il mio migliore amico Afrojack – aveva scritto in un post - mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. È la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato in vita mia, e anche l'unico che posso realmente definire "uomo"…”.

Ultimo aggiornamento: 16:46

