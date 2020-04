Harry e Meghan cercano casa negli Usa seguendo le tracce di Lady Diana

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principe Harry e Meghan Markle, dopo aver completato l'uscita ufficiale dalla famiglia reale, ora cercano casa negli Stati Uniti. I duchi di Sussex hanno scelto la stessa località in cui la mamma di Harry,, aveva progettato di trasferirsi prima di morire tragicamente nell'incidente d'auto a Parigi.LEGGI ANCHE:Come riporta il Telegraph, infatti, Harry e Meghan stanno cercando casa a Malibù, prestigiosa località nei pressi di Los Angeles, per trasferirsi col piccolo Archie, che oggi ha dieci mesi. È in questo paradiso sull'oceano che Lady Diana aveva pianificato di trasferirsi insieme al compagno, Dodi Al Fayed, poco prima dell'incidente in cui i due morirono il 31 agosto 1997.vorrebbe quindi seguire le orme della madre, che aveva scelto Malibù per allontanarsi definitivamente dalla famiglia reale. A rivelare la decisione presa dapoco prima di morire era stato, nel 2007, l'ex maggiordomo della principessa del Galles, Paul Burrell. Secondo le ultime indiscrezioni, la scelta di Harry e Meghan sarebbe ricaduta su una lussuosa ed enorme villa, con spiaggia privata, appartenuta al regista Blake Andrews e a sua moglie, la star di 'Mary Poppins', Julie Andrews.