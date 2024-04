William e Kate, il patrimonio da capogiro: quanto guadagnano rispetto a Meghan e Harry. Ma il più ricco resta sempre Carlo

Il patrimonio netto di Meghan Markle e il principe Harry non è davvero niente male, ma la cifra impallidisce se confrontata con quella degli altri componenti della famiglia rale. Kate Middleton, William e re Carlo hanno una ricchezza straordinaria, ma bisogna ricordare che ricevono un sostegno continuo. Qual è il patrimonio, invece, della coppia anglo-americana indipendente dalla Corona?

Meghan e Harry, il patrimonio indipendente dalla Corona

I giornali britannici hanno svelato la cifra del patrimonio netto della coppia Meghan-Harry, ovvero una stima di 48 milioni di sterline, un valore altissimo anche se i due, da anni, si sono ritirati dai doveri reali e non sono sostenuti economicamente dalla Corona.

Il Duca e la Duchessa di Sussex oggi vivono nella villa di Montecito (in California), il cui valore sfiora i 13 milioni di euro, mentre la loro ex dimora nel Regno Unito, il Frogmore Cottage (lasciato definitivamente nel 2023), era stato ristrutturato con ben 2,4 milioni di sterline. Harry continua a guadagnare grazie al suo libro, "Spare", mentre la Meghan ha un vantaggioso contratto con la Lemonade Media per i suoi podcast.

William e Kate, le cifre da capogiro

Secondo quanto riferito, il principe William ha un patrimonio netto di circa 949 milioni di sterline, grazie a beni come il campo da cricket Oval a Londra e il Ducato di Cornovaglia che ha ereditato quando suo padre è diventato Re. Il patrimonio netto di Kate, invece, è stimato a circa 7,9 milioni di sterline, portando il totale complessivo a poco meno di 1 miliardo e 150 milioni di sterline. Re Carlo rimane in cima alla piramide con una ricchezza che arriva a 1,8 miliardi di sterline, che corrisponde a più di 2 miliardi di euro. Al suo fianco la regina Camilla sembra possedere un patrimonio simile a quello di Kate Middleton.