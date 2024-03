Kate tra il ritorno in pubblico (forse a Pasqua) e l'ombra della presunta amante di William. Harry, gelo col fratello: va a sciare

La famiglia reale vive un momento di crisi nera. Le condizioni di salute della duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton, operata nelle scorse settimane all'addome, preoccupano. Il photoshop gate (prima di una foto ufficiale e poi di una rubata in macchina con il marito, il principe William), hanno generato non poche teorie sul suo stato. Nel Regno Unito sui social girano teorie assurde. C'è chi parla perfino di una segregazione dopo che ha scoperto una relazione extraconiugale del principe con l'ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley che già precedentemente era stata additata come presunta amante del principe.