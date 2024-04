Kate sottoposta a «una pesante chemio». Harry presto a Londra senza Meghan mentre gravi accuse piombano su Carlo e la Regina

Mentre la duchessa di Galles e Cambridge Kate Middleton si sta sottoponendo alla chemioterapia per combattere il cancro, i duchi di Sussex Harry e Meghan di nuovo insieme in due serie tv, come produttori e protagonisti. Lo faranno dal rifugio dorato d'oltre Oceano per la piattaforma di streaming più famosa del globo: Netflix. Stavolta al centro della trama, però, non ci saranno le consuete diatribe interne alla famiglia reale. Nienti imbarazzi all'orizzonte (sembra) per i parenti inglesi in questo momento complicato. Sullo sfondo le pesanti accuse del Guardian contro Re Carlo e la Regina Elisabetta.