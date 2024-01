Centra 4 numeri e il Superstar al Superenalotto: festa a Comunanza per una vincita da 66mila euro

COMUNANZA - La fortuna baca il Piceno e un ignoto giocatore di Comunanza può festeggiare una bella vincita al SuperEnalotto. Non il Jackpot, giunto nel frattempo a 46 milioni di euro, ma comunque una bella cifra con cui consolarsi. Il fortunato ha infatti centrato un "4" ed un "4 Superstar" che gli valgono la cifra di 66.052,99 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Comunanza (AP) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Trieste,157. La combinazione vincente è stata 4, 43, 45, 55, 56, 60, Jolly 5, Superstar S 55.