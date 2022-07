COMUNANZA - È un’estate di vero rilancio delle manifestazioni, dell’intrattenimento, del divertimento, dello stare insieme piacevolmente quella che sta per partire a Comunanza, organizzata da Comune, Pro Loco e Comunanza eventi, in collaborazione con altre associazioni della cittadina. Molti gli spettacoli per tutti i gusti da luglio a settembre: musica, teatro, sport, escursioni, enogastronomia, cultura.

Due gli eventi top. Il concerto della cantante Noemi, l’8 luglio, unica data al momento nelle Marche, e l’inizio del tour italiano esterno dopo l’apertura a giugno in Argentina nello storico teatro Coliseo. Si esibirà nella zona degli impianti sportivi comunanzesi. Un’occasione speciale per ascoltare i sui successi, fino all’ultimo album “Metamorfosi” del 2021 e i recenti singoli di quest’anno “Guardare giù” e “Ti amo ma non lo so dire”. (ingresso 20 euro, biglietti e info 0736 845359). Poi il famoso attore e comico Max Giusti porta lo spettacolo “Va tutto bene” con ingresso libero in piazza Garibaldi il 30 luglio.

Il 6 il filosofo e performer Cesare Catà mette in scena “Io dico Dio tutto infinito” spettacolo su Giordano Bruno, nell’ambito delle celebrazioni di Giuseppe Ghezzi, e il 27 lezione spettacolo sul teatro di Shakespeare. Il 10 giornata dedicata ai bimbi, il 14 serata al centro anziani, dal 15 al 17 Festival beer, sempre il 17 “Le beauty of art shown” spettacolo di danza della scuola Affinity dance, il 22 “Angeli senza ali” spettacolo del centro diurno Il Gabbiano Blu. Il 23 e 24 spazio allo sport con il Memorial Servili di tennis, il 29 bar centrale 90 mania, il 31 escursione a cavallo sui Sibillini con il centro ippico e Rampirosa, tour guidato in mountain bike sui Sibillini. Ad agosto il 5 e 6 due appuntamenti per “In Piazza per Loro” con esibizioni canore dei cittadini, il primo dedicato ai bambini. Il 10 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, 13 e 14 Pizza festival. A settembre il 10 e 11 torna “Pro Loco nei Sibillini” con stand enogastronomici e artigianali delle Pro loco dei vari Comuni, dalla montagna al mare. Infine il 18 raduno e sfilata di trattori d’epoca.