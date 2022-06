Erika Rosati indosserà il costume storico della castellana durante la sfilata di Folignano

ASCOLI - Erika Rosati, di 44 anni, indosserà il costume storico della castellana di Folignano per la Quintana. Erika vive da sempre a Villa Pigna, frazione di Folignano. Erika lavora alla Magazzini Gabrielli (all'iper Oasi del centro commerciale al Battente). Madre di di due bimbi, Samuel e Isabel. Ha già sfilato nel 2012 come dama di Porta Maggiore. Mamma quasi a tempo pieno, ama la pallavolo. Nel frattempo proseguono le prove dei cavalieri al campo giochi dello Squarcia in vista della giostra in notturna che si disputerà sabato 9 luglio. Viceversa sabato e domenica ci saranno le esibizioni degli sbandieratori dei sei sestieri cittadini.