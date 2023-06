Incidente a Colli del Tronto sul raccordo, arrivano vigili del fuoco e ambulanze

COLLI DEL TRONTO - I vigili del fruoco sono intervenuti questa mattina alle 08:30 per un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare nel territorio del Comune di Colli del Tronto. La squadra dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno che è prontamente intervenuta dalla centrale, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti delle automobili coinvolte. Successivamente ha messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto anche la polizia stradale.