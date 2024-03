COLLI «Al peggio non v’è mai fine» dice l’adagio popolare: potrebbe essere il titolo della descrizione in cui versano alcune strade del Piceno lungo la vallata del Tronto. Ai problemi legati alla scarsa manutenzione, si aggiungono quelli legati alla pericolosità dovuta alla guida sconsiderata degli automobilisti lungo alcuni tratti della Salaria.

Lo schianto

Ieri mattina, intorno alle 10, sul tratto della Salaria che da Pagliare del Tronto conduce a verso Castel di Lama si è verificato un grave incidente all’altezza del primo semaforo dopo il rettilineo (all’incirca a 200 metri dallo svincolo di un noto negozio di abbigliamento e calzature della zona). Sono state coinvolte due autovetture in uno scontro in una zona di semafori e svicoli delle abitazioni. All’autista della Fiat 500X e al conducente della Fiat Punto, auto subito rimosse dal carroattrezzi per favorire la circolazione su almeno una delle corsie, si aggiungono altri due passeggeri trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Nessuno è in pericolo di vita, ma il problema della sicurezza lungo la Salaria resta. Sembra che a nulla sono valsi a risolverlo i semafori quasi tutti dotati di telecamere, e che elargiscono numerose multe. Forse l’unica soluzione rimangono i dossi.

Secondo il sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli «il semaforo nella dinamica dell’incidente non c’entra nulla: abbiamo riscontrato che quello di Pagliare sta funzionando bene. In ogni caso abbiamo messo a budget una segnaletica di attraversamenti pedonali luminosi, che permettono ai cittadini di essere in sicurezza. Sappiamo che è un tratto in cui la gente corre, anche se non dovrebbe, e di notte c’è poca visibilità. Saranno investiti 50 mila euro di fondi comunali. E poi una zona che valutiamo molto pericolosa per gli incidenti è anche la Contrada Rocca. È lì che verrà installato un autovelox fisso. In quel tratto in cui si sono da sempre registrati numerosi incidenti si sta già lavorando e siamo in fase di installazione».

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente si sono concentrati gli automezzi per il soccorso: sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Castel di Lama e le ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale Mazzoni.