COLLI Un infortunio domestico avrebbe potuto avere conseguenze più gravi ma per fortuna si è risolto solo con un ricovero all’ospedale. Ieri mattina, a Colli del Tronto, una bimba di un anno e mezzo, approfittando di un attimo di distrazione della mamma, è venuta a contatto con un termosifone mobile.

Probabilmente incuriosita se lo è tirato addosso e per proteggersi ha infilato la mano nel radiatore, ad alto potere calorifero, facendosi male.

La bimba si è messa a urlare richiamando l’attenzione della mamma che spaventata ha allertato subito la centrale operativa del 118 dell’ospedale Mazzoni.

La paura

Quando gli operatori sanitari sono giunti nell’appartamento di Colli del Tronto hanno temuto per un attimo che la piccola avesse potuto riportare anche qualche trauma da schiacciamento per il termosifone finitole addosso. Con urgenza, quindi, la piccina è stata subito trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Per fortuna gli esami clinici ai quali è stata sottoposta la bimba hanno escluso qualsiasi trauma da schiacciamento mentre sono state riscontrate ustioni alla mano. La piccola quindi è stata trasferita in pediatria dove gli specialisti del reparto del Mazzoni l’hanno subito sottoposta a terapia antibiotica per prevenire qualsiasi forma di infezione. Un grosso spavento per i suoi familiari ma la piccola potrà presto tornare a casa.