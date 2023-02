Investito da un furgone mentre camminava, sbalzato per metri prima di cadere sull'asfalto: è gravissimo

COLLI DEL TRONTO - Un altro grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la Salaria a Colli del Tronto. Intorno alle 18,30 un uomo è stato investito da un furgoncino ed è stato sbalzato per alcuni metri prima di ricadere pesantemente sull’asfalto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Torrette.

Investito da un furgoncino: 24ore fa un docente è stato travolto da un'auto pirata

L'investimento neanche 24 ore dopo il drammatico incidente dove è rimasto ferito un istruttore dell’istituto tecnico agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli di 53 anni: il docente mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Villa Chiarini a Castel di Lama è stato centrato in pieno da una macchina. L'automobilista non si è fermato ed è fuggito lasciando l'uomo ferito sulla strada. Soccorso dai passanti che hanno dato l'allarme, il 53enne è stato trasferito in eliambulanza a Torrette in gravi condizioni.